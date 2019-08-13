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Hatay'da tren traktöre çarptı! Görüntüler şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:08 | Son Güncelleme

Hatay'ın Erzin ilçesinde yük treninin traktöre çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaza sırasında trenin kamerasınca kaydedilen görüntüler ortaya çıktı.

Erzin ilçesi Yeşiltepe hemzemin geçidinde, 4 Ağustos'ta yük treninin karşıya geçmeye çalışan Sedat Kozak'ın (45) kullandığı traktöre çarpma anı trenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, seyir halindeki trenin hemzemin geçide yaklaştığı sırada raylardaki traktörde bulunan sürücü Kozak'ın araçtan inmeye, oğlu Mehmet Kozak'ın ise uzaklaşmaya çalıştığı yer alıyor. Trenin traktöre çarpma anı görülüyor.

Kazada, çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetmiş, oğlu yaralanmıştı.

(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay tren Kaza traktör

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