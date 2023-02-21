Hatay’da vahim iddia! Yaptığı binayı kendisi denetledi… ‘Canımızı zor kurtardık’

Deprem felaketinin ardından ortay çıkan yeni detaylar ‘pes’ dedirtmeye devam ediyor. Hem müteahhit hem de yapı denetimciydi. Şakası bile yapılamayacak kadar vahim olan durumun ne yazık ki gerçek olduğu ortaya çıktı. Hatay’ın İskenderun ilçesinde 6 katlı bir binada dışarıdan baktığınızda çok fazla hasar yok ancak içerisine girildiğinde manzara çok farklı binanın her yerinde büyük çatlaklar oluştu.

2011’de yapımına başlanan bina birkaç senede tamamlandı ancak işin dikkat çeken noktası ise bu binayı yapan müteahhittin aynı zamanda binayı denetleyen yapı firmasının sahibi olmasıydı. O binanın içinde çekim yapan Show Ana Haber ekibi de depremin ardından binada yer alan derin çatlakları ve yarıkları gözler önüne serdi.

‘CANIMIZI ZOR KURTARDIK’

Binada oturan daire sahipleri ise yaptıkları açıklamada “Binayı yapan kişi aynı zamanda denetleyen kişiydi, onay veren kişiydi. Hal böyle olunca da sonuç ortada oluyor. Canımızı çok zor kurtardık. Evimiz büyük hasar aldı. Benim dairem çok kötü, dairem de bütün duvarlarım gitti. İçeriye girilmez durumda, her taraf darma duman olmuş.” ifadelerini kullandı.

Kendi yaptığı işi kendi denetleyen müteahhit nedeniyle kimse canından olmadı. Binanın durumu ise yapı denetim firmasının raporu ile ortaya çıkacak.



