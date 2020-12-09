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Hatay'da vaka artışı tedirgin etti

09.12.2020 17:39 | Son Güncelleme:
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Hatay'da koronavirüs vaka artışlarının devam etmesi ve hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranlarının yükselmesi nedeniyle Hatay halkının endişesi arttı.

Kentte vaka sayıları son haftada yüzde 125 artarken yatak doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 89'a yükseldi. Kent genelinde koronavirüs denetimleri devam ederken, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasıyla giriş sağlanan Tarihi Uzun Çarşı'da bazı vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yaptığı 'iş yerlerinizi bir hafta kapatın' tavsiyesine de çok az sayıda esnafın uyduğu gözlendi.

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'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Vakalardaki artıştan üzgün olduğunu söyleyen esnaf Adem Karadeniz, devlet kurumlarının tüm tedbirleri aldığını belirterek, “Allah devletimize zeval vermesin. Bu durum elbette ki bizi tedirgin ediyor. Çocuğumuz var ve çevremizde kronik rahatsızlığı olan insanlar var, bize bulaşıp bulaşmadığını anlayamadığımız gibi çevremize de bulaştırmaktan korkuyoruz. Bu yüzden zorunlu olmadıkça evimizde kalmalıyız ve maskesiz sokağa çıkmamalıyız” dedi.

Kentteki vaka artışlarının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen berber Mesut Damlar da “Sağlığımız için değişik ekipmanlar, maskeler kullanmak zorunda kalıyoruz. Temizliğe önem veriyoruz, her müşteriden sonra, tarak, makas ve tıraş makinelerini alkol veya çamaşır suyu ile temizliyoruz” diye konuştu.

'KENT EVE KAPANMALI'

Kentteki vaka artışının insanların psikolojisini bozduğunu söyleyen Mehmet Fatih Karagündüz de çoğu kişinin normal bir hayat gibi yaşantısına devam ettiğini belirtti. Bir haftadan fazla bir süre tüm kentin eve kapanması gerektiğini söyleyen Karagündüz, “Hepimizin Allah’a inancı sonsuzdur, her şeyin Allah’tan geldiğine inanıyoruz ama buna rağmen tedirginlik içindeyiz” dedi.
Önlemler aldıklarını fakat buna rağmen vaka artışının yüzde yüzün üzerine çıktığını dile getiren Gökhan Aydın ise bir an önce bu hastalıktan kurtulmak için dua ettiklerini söyledi. (DHA)

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