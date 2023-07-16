Hatay'da ve Çanakkale'de korkutan anlar! Yangın büyüdü: Vatandaşlar yurda yerleştirildi

Belen'de öğlen saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül'den yangın söndürme çalışmalarında son durumla ilgili açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay Belen’de orman yangınının devam ettiği bölgeye gidiyor. Hatay'daki yangının kontrol altına alınması beklenirken Çanakkale'de de alevler büyüdü ve yerleşim yerleri tehdit altına girdi. Söndürme çalışmalarında yoğun mücadele sürerken evini terk etmek zorunda kalan bazı vatandaşlar yurtlara yerleştirildi.

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETTİ

Belen’de Güzelyayla Mahallesi Dere Bahçe mevkisindeki ormanda saat 14.30 sıralarından yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgedeki yerleşim yerlerine doğru yaklaştığı görüldü. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İLE HAVADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Hatay'ın Belen ilçesi Güzelyayla Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 6'ncı saatinde devam ediyor. Havanın kararması nedeniyle gece görüşlü helikopter ile havadan müdahalenin süreceği bildirildi. Öte yandan, rüzgarın etkili olmaya başladığı bölgede ekipler, zamanla yarışarak akşamın karanlığını aydınlatan alevlerin önünü kesmeye çalışıyor.

AFAD BAŞKANI: YILIN EN BÜYÜK YANGINLARINDAN BİRİ

AFAD Başkanı Yunus Sezer yangınla ilgili, "Orman teşkilatımıza destek için Belen'deyiz. Yılın en büyük orman yangınlarından biri olan Soğukoluk mahallesindeki yangına müdahale çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi.

ÇANAKKALE'DE DE ALEVLER BÜYÜDÜ

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyüne yakın ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının kontrol altına alınması için 7 helikopter ve 4 uçak ile 33 arazöz, 14 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 trayler, komuta aracıyla havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.



Yangına kamu ve özel sektöre ait iş makineleri de destek veriyor. Bölgeye Balıkesir ve Bursa’dan takviye arazöz ve itfaiye araçları sevk edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ile Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yangın bölgesindeki çalışmaları koordine ediyor.

BİR KÖY BOŞALTILDI

Kontrol altına alınamayan yangın nedeniyle Kemel köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Vatandaşlar otobüslerle Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu’na gönderildi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili, Yukarı Okçular ve Kemel köyü civarında devam eden orman yangınına havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam etmektedir. Kemel köyünde yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerini boşaltmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımız, Valiliğimizce tahsis edilen tesislerde misafir edileceklerdir.” denildi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN HATAY AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hatay'daki orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, paylaşımına "Tarım ve Orman Bakanlığımızın #Hatay #Belen’de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir. Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce; Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimiz de riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı vatandaşlarımızın tahliyeleri devam etmektedir. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme derhal başlatılmıştır." notunu düştü.

Tarım ve Orman Bakanlığımızın #Hatay #Belen’de başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları yoğun biçimde devam etmektedir.



Hatay Valiliğimiz, AFAD ve güvenlik birimlerimizce; Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerimiz de riskli olan yerlerden başlayarak tedbir amaçlı… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 16, 2023

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ! "ÇEVRE İLLERDEN DESTEK EKİPLERİ İSTEDİK"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Soğuoluk mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerimiz müdahale ediyor, çevre illerden destek ekipleri de istedik. Mevkideki yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımızı tahliye ettik." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: 3 EV YANDI! YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, yangınla ilgili CNN Türk ve Habertürk kanallarında açıklamalarda bulundu. Gül'ün açıklamaları şöyle:

"Yangın yerleşim yerlerine sıçradı. 3 evimiz yandı, şu anda müdahale ediliyor. Yangın çok büyük bir alanda sürüyor, iç taraflara doğru geliyor. Hava kararmadan kontrol altına almak için mücadele ediyoruz.

"Çamlık alan olduğu için kozalakların yanarak ormanda yeniden bir yangın başlatması müdahaleleri zorlaştırmakta. Rüzgar başlangıçta çok daha fazlaydı, etkisini azalttı."

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilmeye başlandı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle bölgede 3 evin yandığı ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığı bildirildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için karadan ve havadan çalışmalarına devam ediyor.

YANGIN NEDEN ÇIKTI? BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belen'deki yangınla ilgili sosyal medyadan açıklama yaparak "Hatay Belen’deki orman yangınına; 9 uçak, 21 helikopter, 59 arazöz, 375 personel sevk edildi. Ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahalesi aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı daha sonra katıldığı canlı yayında şu açıklamalarda bulundu;

"Yangının bahçe temizliğinden çıktığı düşünülüyor. Halihazırda 200 hektarlık bir alan etkilendi. 500 arkadaşımızla birlikte şu an müdahale ediliyor. Yangının enerjisini azaldığını düşünüyoruz. Gece devam etme ihtimaline karşı 3 gece görüşlü aracı sevk ettik. Bugün çıkan yangın sayısı 15. Devam eden 4 yangın var biri Hatay, biri Mersin. Bahçe temizliği gibi anız yakma gibi faaliyetlerden kaçınalım. Ormanlarda herhangi bir ateş yakmayalım. Ya da yangın çıkarabilecek materyalleri ormanda bırakmayalım"

KOMŞULARINI KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN AYAĞINI KIRDI

Hatay'ın Belen ilçesi Güzelyayla Mahallesi'nde etkili olan orman yangını sırasında, alevlerden kaçan komşularına yardım etmeye çalışan Yiğit Dingil (24) ayağını kırdı. Otomobille hastaneye ulaşan Dingil, ayağı alçıya alındıktan sonra taburcu oldu. Bir yakınının evine giden Yiğit Dingil, "Gece geç uyumuştum. Annem öğle saatlerinde 'Yangın var' diye seslenerek uyandırdı. Dışarı çıktığımda ilk başta çok küçük bir yangın vardı ama anlık olarak büyüdü. Komşularımızın hepsi yaşlı veya hasta. Kimse kaçamıyordu. Elime ağaç kesme motoru aldım, evlere yakın yerlerdeki ağaçları kesmeye başladım. Daha sonra komşularıma koşup, otomobile bindirmeye çalıştım. O sıra ayağım kırıldı. Mecburen kendimi arabaya zor attım. Zorlu bir şekilde yangın bölgesinden uzaklaştım. Şu an mahallemizdeki evler alevler altında. Perişan durumdayız" dedi.

BOLU'DA DA ORMAN YANGINI

İlçeye bağlı Dedeler köyü Iscakkaya mevkisinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde Göynük, Mudurnu, Taşkesti, Bolu, Nallıhan ve Düzce'den arazözler sevk edildi.

Ekipler yangının kontrol altına alınması için müdahalelerini sürdürüyor.

Çalışmalara Göynük ve Mudurnu belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile köy sakinleri de destek veriyor.

(AA-DHA)



