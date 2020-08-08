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  4. Hatay'da yakalanan terörist, cezaevinden firar edip terör örgütü El Kaide'ye katılmış

Hatay'da yakalanan terörist, cezaevinden firar edip terör örgütü El Kaide'ye katılmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2020 16:42 | Son Güncelleme

Hatay'da yakalanan gri listedeki terör örgütü El Kaide üyesi Taner Küşioğlu'nun, 2010 yılında eşini boğazını keserek öldürdüğü gerekçesiyle girdiği cezaevinden firar edip örgüte katıldığı ortaya çıktı.

Hatay'da yakalanan terörist, cezaevinden firar edip terör örgütü El Kaide'ye katılmış

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin hummalı çalışması sonucu 6 Ağustos'ta yakalanıp tutuklanan 42 yaşındaki Taner Küşioğlu ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Küşioğlu'nun emniyet ifadesinde, ikametinin bulunduğu İzmir'de boks sporuyla ilgilendiğini ve 2004'te evlendiği Esra Küşioğlu'ndan 2005'te bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini anlattı.

EŞİNİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRMÜŞ

Eşinin, 2010 yılında boğazını bıçakla keserek öldürdüğünü belirten Küşioğlu, şöyle devam etti:

"2010 yılında eşimin aldatması sonucu yaşadığımız tartışma esnasında kendimi kaybederek eşimi öldürdüm. Bundan dolayı İzmir'de cezaevine girdim. 2016 yılında Niğde Açık Cezaevine nakil oldum. Niğde'deki cezaevinden 2016 yılında İzmir'e izinli olarak giderken firar ettim. Otobüste tanıştığım bir Suriyeli vasıtasıyla Suriye'ye gitmek için bilgi aldım. Bana bir kaçakçının telefon numarasını verdi. Kaçakçı ile irtibata geçtim. Bana Hatay'ın Yayladağı ilçesine gelmemi söyledi. Ben de Yayladağı'na geldim. 150 lira karşılığında beni Suriye'ye geçirdi."

SINIRDA NÖBET TUTMUŞ

Küşioğlu, Suriye'ye birlikte geçtiği 4 kişi arasındaki birinin, kendisine yardımcı olduğunu ve terör örgütüne katıldığını belirtti.

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Halep kırsalına gittiklerini ve orada 45 gün dini, ideolojik ve silahlı eğitim aldığını itiraf eden Küşioğlu, "2016 yılında çatışmaya giderken sağ bacağımdan yaralandım. Bir yıla yakın tedavim sürdü. O süreçte bakıma ihtiyacım olduğu için Suriyeli bir kadınla evlendim. Yaralandığım için çatışmalara katılamadım. Sınır alanında nöbet tuttum." şeklinde ifade verdi.

Küşioğlu, 2017 yılında Suriyeli bir kadınla daha evlendiğini ve ondan da 2 çocuğunun olduğunu anlatarak, "Suriye'deki şartların zorlaşması ve 2 çocuğumun geleceğini düşündüğüm için Türkiye'ye kaçak yollarla girdim." ifadesini kullandı. (AA)

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