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Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

06.05.2021 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yasa dışı bahis oynatan şahıslara yönelik yapılan operasyonla 21 kişi gözaltına alındı.

Hatay’da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon başlattı. Çok sayıda polisin katılımıyla 23 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskında 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis söz konusu şahısların evlerinde yaptığı aramalarda, 30 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar, 10 adet hard disk, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ile 25 bin TL ele geçirdi. (DHA)


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