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Hatay'da yeni koronavirüs önlemi: Artık HES koduyla girilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 12:37 | Son Güncelleme

Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 Kasım'dan itibaren kamu binalarına, banka şubelerine ve 250 personelden fazla çalışanı bulunan özel işletmelere Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilebilecek.

Hatay'da yeni koronavirüs önlemi: Artık HES koduyla girilecek

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Rahmi Doğan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlara girişlerinde zorunlu olarak HES kodu sorgulanacaktır. Banka, elektrik, internet, su abonelikleri, posta dağıtım ve benzeri işlemleri yürüten işletmelere, 250 personelden fazla çalıştıran fabrika, atölye ve üretim tesislerine, alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Oturma kapasitesi 15 masadan fazla olan veya günlük giriş-çıkış sayısı 100 kişiden fazla olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Bu işletmelerde yapılan sorgularda riskli bulunan kişiler, sorgu yapan kurum veya kuruluş tarafından yetkili makamlara ihbar edilecektir. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereği idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195'inci ve 206'ncı maddeleri kapsamında da gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

(AA)

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