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Hatay'da yıkılan binanın müteahhidi 'depremzede' olarak kaldığı 5 yıldızlı otelde yakalandı

13.02.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da bulunan Kule Apartmanı yerle bir oldu. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu binanın müteahhidi Ömer Cihan (49), Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı. Cihan'ın 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlendi. Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından adliyeye sevk edildi. İşte olayın detayları...

Hatay'da yıkılan binanın müteahhidi 'depremzede' olarak kaldığı 5 yıldızlı otelde yakalandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Cihan İnşaat firması tarafından Hatay'da yapılan Kule Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında vefat edenler ve yaralananların yakınları, apartmanı yapan firmanın sahibi Ömer Cihan'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerinde Ömer Cihan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Ailesiyle Manavgat'a gelerek, Titreyengöl turizm merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde depremzede olarak kaldığı belirlenen Ömer Cihan, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gözaltına alındı.

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Manavgat Merkez Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Ömer Cihan, sağlık kontrolü ve parmak izi tespitinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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