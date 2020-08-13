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  4. Hatay’da yolda yürüyen çifte silahlı saldırı! Biri öldü diğeri ölümle boğuşuyor

Hatay’da yolda yürüyen çifte silahlı saldırı! Biri öldü diğeri ölümle boğuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2020 01:12 | Son Güncelleme

Hatay’da, motosikletli kişiler tarafından yolda yürüyen çifte silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı sonucu yaralanan adam hayatını kaybederken eşi ise yaralandı.

Hatay’da yolda yürüyen çifte silahlı saldırı! Biri öldü diğeri ölümle boğuşuyor

Olay, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evlerine doğru giden Semir ve Fatma Kiremitçi çiftini takip eden motosikletli iki şahıs, çifte silahlı saldırıda bulundu.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan çiften Semir Kiremitçi (55), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fatma Kiremitçi’nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Miras davası üzerine yaşandığı iddia edilen silahlı saldırının ardından polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Diğer taraftan çiftin yakınlarının ise hastaneye akın ettiği öğrenildi. (İHA)

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