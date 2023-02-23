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Hatay'da yüksek lisans tezi onlarca kişinin hayatını kurtardı! Kendisi dimdik ayakta kaldı, ikizi ise yerle bir oldu

23.02.2023 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili etkiledi. Depremlerden etkilenen iller arasında Hatay da bulunuyor. Kentte çok sayıda bina yıkılırken ayakta kalan bir bina dikkatleri çekti. Binaya 2008 yılında akademisyenler tarafından güçlendirme yapıldığı ortaya çıktı. Yüksek lisans tezi olan güçlendirmeyle çok sayıda kişi hayatta kalırken ikizi olan bina son depremlerde yerle bir oldu.

Hatay'da yüksek lisans tezi onlarca kişinin hayatını kurtardı! Kendisi dimdik ayakta kaldı, ikizi ise yerle bir oldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Depremler 11 ilde etkili olurken çok sayıda bina yıkıldı, can kaybı 43 bini geçti. Depremin en çok etkilediği Hatay'da bir binanın ayakta kalması dikkatleri çekti. Binaya akademisyenler tarafından 2008 yılında güçlendirme yapıldığı ortaya çıktı. Yüksek lisans tezi olan güçlendirme ile çok sayıda kişinin hayatı kurtarıldı.

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YÜKSEK LİSANS TEZİ HAYAT KURTARDI

Mühendislerin yüksek lisans tezi onlarca canı kurtardı. Lifli karbon polimerler ve betonarme perdelerle güçlendirme işleminin yapıldığı 9 katlı bina yıkılmazken, işlem görmeyen bina yerle bir oldu. TED Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Güney Özcebe ve beraberindeki heyet, Antakya Belediyesi Kooperatif evlerine 2008 yılında güçlendirme tezi için gitmişti. Bina duvarlarının her iki yüzüne çapraz şekilde karbon fiber tabakalar uygulandı. Duvarların depremde çatlayıp patlayıp dökülmemesi sağlandı. Yani kolonlara değil duvarlara işlem yapıldı. Güçlendirme yapılan bina son depremlerde dimdik ayakta kaldı. Güçlendirmeye yapılan binanın, ikizi ise pek çok kişiye mezar oldu.

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"EN AZ 50 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDILAR"

Show Haber'in haberine göre yüksek lisans tezi sayesinde hayatta kalan bina sakinleri o akademisyenlere teşekkür etti. Bina sakini bir kişi "Onlara çok çok teşekkür ediyorum en az 50 kişinin hayatını kurtardılar" dedi.

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deprem Hatay Kahramanmaraş

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