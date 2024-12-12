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  4. Hatay'da yürek yakan olay! Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Hatay'da yürek yakan olay! Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

12.12.2024 19:08
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kahreden bir olay yaşandı. 3 çocuklu aileden haber alamayan yakınları polise başvurdu. Kapıyı kırarak eve giren ekipler,3 çocuk ile annelerinin cansız bedenlerini buldu.

Hatay'da yürek yakan olay! Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu

Yürek yakan olay, İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınları, 5 katlı binanın 2. katında yaşayan aileden haber alamayınca evlerine gitti.

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CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Kapıyı açan olmayınca polis ekiplerine haber verildi. Kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri ve yakınları, anne Kader K. (35), çocukları İ.E. (5), E.B. (12), Y.E.'nin (14) cansız bedeniyle karşılaşıldı.

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Baba Emrah K. ise, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Babanın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Hatay anne
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