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  4. Hatay'da yürekleri ağza getiren anlar! Salça yaparken patlama oldu, kazan devrildi

Hatay'da yürekleri ağza getiren anlar! Salça yaparken patlama oldu, kazan devrildi

19.08.2024 07:22
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Hatay'da iki kadın salça yaparken korku dolu anlar yaşadı. Salça yapılan kazanın bulunduğu noktada büyük bir patlama yaşandı. O anlar kameraya yansırken, salça yapan kadınlar neye uğradığını şaşırdı.

Hatay'da bir araya gelen kadınlar kazanlarda salça yaparken aşırı ısınma nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle kazan devrildi. Patlama sırasında orada olan iki kadın can havliyle hızla kaçtı. O anlar kameraya yansırken iki kadın da olayı ucuz atlattı.

SALÇA YAPARKEN PATLAMA OLDU

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Hatay'da iki kadın gündüz saatlerinde iki büyük kazanda salça pişiriyordu.

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Salça kazanlarından biri sebebi bilinmeyen bir şekilde bomba gibi patladı.

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Patlamanın etkisi ile kazan devrilirken, kadınlar büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
patlama Hatay Kazan
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