Hatay'da yürekleri ağza getiren anlar! Salça yaparken patlama oldu, kazan devrildi

Hatay'da bir araya gelen kadınlar kazanlarda salça yaparken aşırı ısınma nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle kazan devrildi. Patlama sırasında orada olan iki kadın can havliyle hızla kaçtı. O anlar kameraya yansırken iki kadın da olayı ucuz atlattı.

SALÇA YAPARKEN PATLAMA OLDU

Hatay'da iki kadın gündüz saatlerinde iki büyük kazanda salça pişiriyordu.

Salça kazanlarından biri sebebi bilinmeyen bir şekilde bomba gibi patladı.

Patlamanın etkisi ile kazan devrilirken, kadınlar büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır