Hatay'daki 6.4'lük depreme Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, afet koordinasyon merkezinde yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan depremin hemen ardından ilk günden itibaren tüm birimleriyle alarm durumuna geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da geçici barınma sorununun çözümü, seyyar tuvaletlerin kurulumu ve bakımı ile gelen yardımların koordinasyonu konularında vakit kaybetmeden harekete geçti.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen yardımların vakit kaybetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gece gündüz demeden çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, başta merkez Antakya ilçesi olmak üzere köy köy, mahalle mahalle Hatay'a dağılıp, battaniye ve ısıtıcıdan, su ve gıda maddelerine kadar tüm ihtiyaçları depremzedelere ulaştırıyor.

Dün Antakya'daki yardım dağıtım merkezlerini gezerek görevli personel ile sohbet edip kolaylıklar dileyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş geceyi geçirmek için Hatay merkezde bulunan belediyesi tarafından kurulan afet koordinasyon merkezine geldi.

Saat 20.04'te yaşanan ve Hatay Valiliği dahil birçok binada yeniden yıkama sebep olan deprem Bursa Büyükşehir Belediyesinin Hatay'daki koordinasyon merkezinde de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem anında sallanan çadırlar ve konteynerler koordinasyon merkezinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Depremin yaşandığı anlarda konteyner ve çadırlarda kalanların dışarıya çıktıkları görüldü.

(İHA)

