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Hatay'daki deprem 7 ülkede hissedildi! Lübnan'da halk panikle sokaklara çıktı, trafik kilitlendi

21.02.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da dün akşam meydana gelen iki büyük deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 7 ülkede hissedildi. Depremin en çok hissedildiği ülkelerden olan Lübnan'da büyük panik yaşandı. Beyrut'ta halk sokaklara dökülürken, trafik adeta kilitlendi. Bakan Halebi, deprem nedeniyle ülke genelindeki tüm okullarla üniversitelerin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Hatay'daki deprem 7 ülkede hissedildi! Lübnan'da halk panikle sokaklara çıktı, trafik kilitlendi

Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 6,4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail, Lübnan ve Mısır'da hissedildi. Depremin en çok hissedildiği ülkelerin başında gelen Lübnan'da halk sokaklara çıkarak boş alanlarda toplandı. Depremin ardından başkent Beyrut’un birçok mahallesinde insanların evlerini terk ederek sokaklara döküldüğü gözlendi.

BEYRUT'TA HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Özellikle şehirde eski yapılaşmanın yoğun olduğu Tarik el-Cedid ve Dahiye mahallelerinde sokakları dolduran halk daha sonra yakınlardaki boş alanlarda toplanmaya başladı. Kas Kas Mahallesinde yer alan Horş Parkı'nda binlerce kişi toplandı.

Ailesiyle geldiği parkta AA muhabirine konuşan Nadir Acin, sarsıntı nedeniyle endişelendiklerini, çocukların korktuğunu ve sokağa çıktıklarını söyledi.

Acin, özellikle Tarik el-Cedid Mahallesi sakinlerinin neredeyse tamamının sokağa döküldüğünü belirtti.

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Bölge sakinlerinden bir diğeri de sarsıntı sonrası endişeyle çocuğunu ve köpeğini alarak sokağa çıktıklarını dile getirdi.

Belediye, Tarik el-Cedid Mahallesi’nde bulunan bir futbol sahasını da insanların toplanması için açtı.

BEYRUT SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Beyrut'un güneyindeki Şatilla Mülteci Kampı sakinlerinden Suriyeli Ziyad ise ailesiyle evdeyken şiddetli deprem meydana geldiğini, eşiyle çocuklarını alarak hızla dışarı çıktıklarını aktardı.

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Ziyad, büyük bir depremde evlerin hepsinin yıkılmasından endişe ettiklerini belirtti.

Beyrut'un birçok bölgesinde halkın araçlarıyla boş alanlara gitmeye çalışması trafikte de sıkışıklığa neden oldu.

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LÜBNAN'IN DİĞER KENTLERİNDE DE HALK SOKAKLARDA

Lübnan medyasına göre ülkenin kuzeyinde, depremin merkez üssü Hatay'a daha yakın bir konumda bulunan Trablusşam kentinde de halk sokaklara döküldü.

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Birçok eski yapının bulunduğu şehirde vatandaşlar Reşid Kerame Fuar Alanı’nda toplandı.

Kıyı şeridindeki Trablusşam ve Beyrut’un yanı sıra Akkar, Sayda ve Sur kentlerinde de vatandaşların evlerinden çıkarak arabalarının içinde beklediği kaydedildi. Ayrıca stadyumlar halkın toplanması için açıldı.

Lübnan'da depremin can kaybı ya da hasara yol açmadığı ifade edildi.

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ÜLKEDEKİ TÜM OKULLAR TATİL EDİLDİ

Lübnan Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Dr. Abbas el Halebi, depremin ardından okulların durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Halebi, deprem nedeniyle ülke genelindeki tüm okullarla üniversitelerin 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

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(AA)


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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Beyrut Lübnan

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