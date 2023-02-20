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  4. Hatay'daki depremi anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında sözleri düğümlendi

Hatay'daki depremi anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında sözleri düğümlendi

20.02.2023 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da bu gece meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler büyük panik yarattı. Depreme Hatay'da yakalanan muhabir yaşanılan panik anlarını canlı yayında aktarırken gözyaşlarını tutamadı.

Hatay'daki depremi anlatırken gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında sözleri düğümlendi

Hatay'da saat 20.04'te 6,4 ve saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin açtığı yaralarının sarılmaya çalışıldığı kentte büyük panik yaşandı. 3 dakika arayla meydana gelen depremlerde hasarlı binalardan yıkılanların olduğu belirtildi.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Depremin ardından bölgede bulunan CNN Türk muhabiri Buse Deviren, canlı yayına bağlandı. Yaşanan panik anlarını aktarmakta güçlük çeken Deviren, gözyaşlarını tutamayarak yayına devem edemedi.

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"YER ALTIMIZDAN KAYDI"

Deviren'in "İnanılmaz bir deprem oldu. İnanılmaz... Yer altımızdan kaydı. Biz çadır kentteydik. Sobalar yıkıldı, çocuklar çok korktu." ifadelerini kullanırken zorlandığı görüldü.

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