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  4. Hatay'daki depremin ardından bu sabah! Enkaz alanı havadan görüntülendi

Hatay'daki depremin ardından bu sabah! Enkaz alanı havadan görüntülendi

21.02.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da dün akşam yaşanan 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından hasarlı bazı binalar yerle bir oldu. Söz konusu depremlerde 6 kişi hayatını kaybederken 294 kişi de yaralandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımların yaşandığı kent, son depremlerle birlikte adeta enkaz yığınına döndü. 3 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı Gazi Mahallesi'ndeki apartmandaki çalışmalar sabahın ilk ışıklarında havadan görüntülendi.

Hatay'daki depremin ardından bu sabah! Enkaz alanı havadan görüntülendi

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde en çok yıkımın yaşandığı kent olan Hatay, dün akşam yeni depremlerle sarsıldı. Akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8’lik depremler şehirdeki tabloyu daha da kötüleştirdi. 15 gün önceki depremlerde ağır hasar alan bazı binalar yerle bir olurken, acı haberler de geldi. Dün akşam meydana gelen depremlerde 6 kişi hayatını kaybetti. 18 'i ağır 264 kişi de yaralandı. AFAD bölgede 90'dan fazla artçının yaşandığını açıkladı.

ENKAZ ALANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Gazi Mahallesi, Şehit Murat Nuraydın Caddesi’ndeki apartmanın enkaz alanı sabahın ilk saatlerinde havadan görüntülendi.

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