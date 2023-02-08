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  4. Hatay'daki enkazda kızının kurtarılmasını bekleyen imam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hatay'daki enkazda kızının kurtarılmasını bekleyen imam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

08.02.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da depremde çöken binada kızının kurtarılmasını beklerken enkaz başında kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 52 yaşındaki imam Adem Dalaslan, memleketi Yozgat'ta toprağa verildi.

Hatay'daki enkazda kızının kurtarılmasını bekleyen imam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Hatay’da 6 ay önce sosyal güvenlik uzmanı olarak göreve başlayan Büşra Dalaslan'ın (25) kaldığı bina Kahramanmaraş merkezli depremde çöktü. O sırada evde bulunan annesi ve kardeşi enkazdan çıkmayı başarırken Büşra, çıkamadı. Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde imam olarak görev yapan baba Adem Dalaslan, kızının enkazda kaldığını duyanca Hatay'a gitti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Burada enkaz başında kızından gelecek bir haberi umutla beklerken kalp krizi geçiren baba Dalaslan, hayatını kaybetti.

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Cenazesi Hatay'dan, Yozgat'a getirilen Dalaslan için Şefaatli Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı.

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Namazın ardından Dalaslan, Yozgat'ın Topaç köyü mezarlığında toprağa verildi. Kızı Büşra Dalaslan'ın halen enkaz altında bulunduğu öğrenildi. (DHA)


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