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Hatay'daki enkazdan 28 saat sonra çıkartıldı... Kendisini kurtaran askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi

07.02.2023 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen illerden biri olan Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, enkaz altından 28 saat sonra yaralı olarak çıkartıldı. Bulut'un kendisini kurtaran askere söylediği sözler ise herkesi duygulandırdı. Arda Bulut, kendisini kurtaran askere "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi.

Hatay'daki enkazdan 28 saat sonra çıkartıldı... Kendisini kurtaran askere: "Ben seni bir yerden tanıyorum" dedi

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından acıların yaşandığı 10 şehirde, sivil arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Arama Kurtarma ve Polis Arama Kurtarma ekipleri de seferber olmuş durumda. 7,7 büyüklüğündeki depremde en büyük yıkımlardan birinin yaşandığı Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeden sevindiren haberler de geliyor.

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“BEN SENİ BİR YERDEN TANIYORUM”

Hatay'da Arda Bulut isimli bir çocuk, depremden 28 saat sonra enkaz altından yaralı olarak çıkarıldı. Kendisini kurtaran askerlerle sohbet eden çocuğun, “Ben seni bir yerden tanıyorum” sözleri herkesi duygulandırdı.

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Bulut'un iki bacağının kırık olduğu belirtildi. AFAD ve sivil ekiplerin yanı sıra, asker ve polisin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor. (İHA)

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