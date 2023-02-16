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Hatay'daki enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! 4 yaşındaki Azra Duru Malaç'tan kahreden haber

16.02.2023 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler Hatay'da 4 yaşındaki Azra Duru Malaç’ın ailesiyle yaşadığı binayı da yıkmıştı. Deprem sonrası yapılan çalışmalarda Azra, enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Azra'nın kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Hatay'daki enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı! 4 yaşındaki Azra Duru Malaç'tan kahreden haber

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ilde binaların yıkılmasına ve can kayıplarının yaşanmasına yol açtı. Depremler nedeniyle Hatay'da yaşadığı binanın yıkılması sonucu enkaz altında kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, ekiplerin müdahalesiyle sağ olarak kurtarılmıştı. Hastaneye kaldırılan Azra'nın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

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ENKAZDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay’ın Antakya ilçesinde oturdukları binanın yıkılmasıyla ailesiyle birlikte enkaz altından kalan 4 yaşındaki Azra Duru Malaç, arama-kurtarma çalışmaları sonucu enkaz altından sağ çıkarıldı. Çalışmalara katılan bir personel ise enkazdan çıkarılan Azra’yı kucağına alarak çektiği videoyu sosyal medyada paylaştı. Videoda Azra’nın başını havada tutmakta zorlandığı, yarı baygın olduğu görüldü. Bazı sosyal medya kullanıcıları, söz konusu personele küçük çocuğun sağlık durumunun acil olmasına karşın durup kucağında sarsarak video çekmesinden dolayı tepki gösterdi.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Enkazdan çıkarıldıktan sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Azra Duru Malaç, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Şubat günü hayatını kaybetti. Küçük kızın ölüm nedeninin doğal afet kaynaklı travma, ağır yaralanma, iç kanama, sol bacakta kırık, sağ kolda parçalı kırık olduğu öğrenildi.

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AZRA'NIN ANNESİ DE DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan Azra’nın annesi Fatma Malaç’ın da depremde hayatını kaybettiği, babası Mehmet Malaç’ın ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Kahramanmaraş

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