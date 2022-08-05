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Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

05.08.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın çıktı. Samandağ ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin karadan çalışması sonucu kontrol altına alındı. 3 dekar ormanlık alanın yandığı bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 3 dekar orman zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Batıayaz Gürleyik mevkisindeki ormanda çıktı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye sevk edilen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. 5 arazöz ve 3 su tankeriyle müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken 3 dekar ormanın zarar gördüğü öğrenildi. (DHA)

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Hatay
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