Hatay'daki patlamada yeni gelişme! Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi

Dün akşam İskenderun'daki Fener Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştirdikten sonra ölü ele geçirilen teröristlerin 'paramotor' diye tabir edilen bir uçan aletle Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indikleri belirlendi.

PARAMOTORLA GELMİŞLER

4 kişilik terörist grubun 2 parti halinde, 28 Eylül ve 10 Ekim'de paramotorla

Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indiğini belirleyen güvenlik birimlerinin çalışması 19 Ekim'de neticesini verdi. Bir terörist etkisiz hale getirildi, bir teröristi canlı olarak yakalandı.

ÖNCE HAVA KUVVETLERİ BOMBALADI

2 teröristin yeri ise tespit edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava kuvvetleri unsurlarınca dün saat 11.00 sularında, teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetleri tarafından vuruldu.

TACİZ ATEŞİ AÇIP KAÇTILAR

Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı.

ÜZERİNDEKİ BOMBAYI PATLATTI

Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı.

DİĞERİ ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirdi.

PARAMOTOR ELE GEÇİRİLDİ

Teröristlerin Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indikleri paramotor da ele geçirildi.

(İHA)

