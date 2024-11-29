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  4. Hatay'daki Suriyeli suç ortağına götürüyormuş! AFAD'da büyük skandal: Türkiye'ye giren şüpheli araçtan çıkanlar 'pes' dedirtti

Hatay'daki Suriyeli suç ortağına götürüyormuş! AFAD'da büyük skandal: Türkiye'ye giren şüpheli araçtan çıkanlar 'pes' dedirtti

29.11.2024 09:57
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AFAD'da altın ve cep telefonu skandalı! Suriye'nin İdlib kentinden yola çıkan araçtan Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerken şüphelenildi. İçinde AFAD’da enformasyon görevlisi olarak çalışan A.K. vardı. Araçtan kilo kilo altın ve 200'e yakın cep telefonu çıktı. AFAD görevlisinin yazışmaları incelenince Hatay'da Suriyeli bir suç ortağı olduğu ortaya çıktı. Skandal olayı duyan Hatay Valisi de devreye girdi. Detaylar oldukça çarpıcı!

Hatay'daki Suriyeli suç ortağına götürüyormuş! AFAD'da büyük skandal: Türkiye'ye giren şüpheli araçtan çıkanlar 'pes' dedirtti

AFAD aracından 12 kilo kaçak altın, 188 cep telefonu çıkması infial yarattı. Olay 21 Kasım'da başladı. Hatay AFAD'da enformasyon görevlisi olarak çalışan A.K., İdlib'den Türkiye'ye doğru yola çıktı.

ŞÜPHELENİLEN ARAÇTAN ÇIKANLAR 'PES' DEDİRTTİ

AFAD aracı Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçerken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri A.K.’nin hareketlerinden şüphelendi. Araç, arama için steril alana çekildi. Minibüs içindeki ön üst kısmında gizlenmiş halde 12 kilogram altın ve 188 cep telefonu yakalandı.

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REYHANLI'DA BİR SURİYELİYE TESLİM ETMEK İÇİN İDLİB'DEN GETİRMİŞ

A.K.’nin cep telefonundaki yazışmalar incelendi. İdlib’ten getirdiği kaçak altın ve telefonları Reyhanlı’da Suriyeli bir kişiye götürdüğü tespit edildi.

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A.K. ve Suriyeli suç ortağı Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklandı. İkisi de Kilis L Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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VALİ DEVREYE GİRDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, A.K.’yi açığa aldı ve idari soruşturma başlattı. Olayın detaylarını Halk TV'deki köşesinde yer veren gazeteci İsmail Saymaz, ceza soruşturmasının devam ettiğini de bildirdi.

Öte yandan başka bir kamu görevlisinin bu suça karışmadığı ifade edildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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