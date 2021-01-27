HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Hatay'daki taciz iddiasına tutuksuz yargılama

Hatay'daki taciz iddiasına tutuksuz yargılama

27.01.2021 17:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hatay'daki taciz iddiasına tutuksuz yargılama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaçak olarak işletildiği öne sürülen etüt merkezinde 12 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fizik öğretmeni M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest kaldı.

Kentte sosyal medya üzerinden kaçak olarak çalıştırılan bir etüt merkezinde kız çocuğunun cinsel tacize uğradığı paylaşımlarının ardından İskenderun Kaymakamlığı konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Sosyal medyadaki iddialara ilişkin, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "26 Ocak 2021 Salı günü çeşitli sosyal medya paylaşımlarında yer verildiği tespit edilen; 'İskenderun'da izinsiz kaçak eğitim yapılan bir etüt merkezinde bir kız çocuğuna taciz' iddiası üzerine; olayla ilgili olarak İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'idari soruşturma' açılmış olup, ayrıca da İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 'adli soruşturma' başlatılmıştır. Söz konusu olay adli-idari merciler tarafından titizlik ve hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulunduKahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında birkaç öğretmenin bir araya gelerek açtığı kaçak etüt merkezinde 6'ncı sınıf öğrencilere ders veren Fizik öğretmeni M.D., 12 yaşındaki bir öğrenciyi 3-4 aydır taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLADI

Öğretmen hakkında hukuki süreç başlattıklarını belirten Avukat Haydar Gökpınar, şöyle konuştu: "Mağdur müvekkilimize birkaç aydır öğretmeni tarafından uygulanan taciz sebebiyle, bunalıma girmiş, bu durumdan rahatsızlığını öğretmenine söylemesine rağmen, öğretmeni taciz etmeye devam etmiş. Yaşadığı son olaydan sonra ders sırasında ruhsal bunalıma giren öğrenci durumu önce arkadaşına sonra annesine söylemesiyle bize ulaştılar ve hukuki süreci başlattık. Son üç aydır aynı öğretmen tarafından tacize maruz kalan mağdur öğrencimiz, savcılıkta verdiği ifadede yaşadıklarını ayrıntıları ile adli makamlara aktardı. Kızımız eve kapanmış durumda. Babası yurt dışında çalışıyor, anne tek başına rehabite etmeye çalışıyor ve hukuki olarak sonuna kadar süreci takip edeceklerini söylüyorlar. Son düzenlemeler ile birlikte şüphelinin 16 yıl ceza alması söz konusu. Süreci takip ediyoruz." (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Dehşete düşüren olay! Gürültü yaptılar diye hastanelik ettilerDehşete düşüren olay! Gürültü yaptılar diye hastanelik ettiler
Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?Kamu Yönetimi Bölümü nedir? Mezunları ne iş yapar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Bu kadarına da pes! Büyüyle aşık edip, virüsten koruyorlarmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Reform paketleri Meclis'e geliyor

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox TV'nin başını yaktı

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Erdoğan'dan açıklama

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

Erdoğan açıkladı: Destek ödemesi yapacağız

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Döviz bürosu sahibi kadın, silahlı soyguncuyu böyle kovaladı

Şoke eden anlar! Genç kadın silahlı soyguncuyu böyle kovaladı

Sitenin bahçesinde gürültü yaptıkları iddiasıyla dövülen gençler hastanelik oldu

Dehşete düşüren olay! Gürültü yaptılar diye hastanelik ettiler

Şaşırtan görüntü! Kar yağarken karpuz kestiler

Şaşırtan görüntü! Kar yağarken karpuz kestiler

Nişanlandığı seks bebeğine pahalı hediyeler ve iPhone aldı

Şişme bebekle nişanlandı! Ona pahalı hediyeler yağdırıyor

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

İş insanını öldüren sanık: Psikolojim bozuk, susma hakkımı kullanmak istiyorum

İş insanını öldüren sanıktan mahkemede şaşırtan sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.