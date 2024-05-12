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Hatay'daki yağış hayatı olumsuz etkiledi: Yollar göle döndü, konteynerleri su bastı

12.05.2024 18:27
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MGM'nin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Hatay'ın Antakya ilçesinde yollar göle döndü, bazı konteynerleri su bastı. Bazı dereler de yoğun yağış nedeniyle taştı.

Hatay'daki yağış hayatı olumsuz etkiledi: Yollar göle döndü, konteynerleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Antakya'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı konteyner kentleri su basarken, bölge halkı suları kova ve fırçalarla tahliye etti.

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Yağışın göle çevirdiği yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

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Trafik polislerinin müdahalesiyle açılan yolda araçlar kısmen suya gömüldü. Bazı dereler de yoğun yağış nedeniyle taştı. Yağışın etkisini yitirdiği kentte belediye ekipleri suların tahliyesi için çalışma başlattı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Hatay yağış
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