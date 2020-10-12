Hatay'daki yangında herkesin konuştuğu baba yaşadığı korku dolu anları anlattı

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih Mahallesi Petek Evlerde ikamet eden 2 çocuk babası Gökhan Şahin, yangının rüzgarın etkisiyle birden büyüdüğünü ve evlere kadar uzandığını ve korku dolu anlar yaşadıklarını anlattı. Çocuklarıyla beraber evde oturduğu esnada, ormanın üstünde bir yoğun bir duman gördüklerini söyleyen baba Şahin, “Eşim, ‘sis geliyor herhalde yağmur yağacak’ dedi. Dikkatli baktığımda onun duman olduğunu fark ettim. Balkondan dikkatli baktığımda yangının ormanın ortasında başladığını gördüm. Eşim o an panik oldu ve ‘burayı da yaktılar’ diye bağırdı. Eşime çocukları alıp gitmesini, kapı ve pencereyi kapatıp peşlerinden geleceğimi söyledim. Apartmandan çıkarken komşuların da kapısını çalıp çıkmaları için uyardım” dedi.

'ALEVLERİN BOYU APARTMAN BOYUNU GEÇİNCE HERKES PANİK HALİNDE KAÇIŞMAYA BAŞLADI'

Hatay yangınının en dehşet verici anlarından birinde çekilen karede kucağında çocuğuyla koşarken görülen Şahin, mahallede tutuşan bazı yerleri toprak atarak söndürmeye çalıştıklarını belirterek, “Yangın sırasında sert bir rüzgar esti, birden bizim bulunduğum taraflarda alev aldı. Artık yapabileceğimiz bir şey de kalmamıştı. Çünkü alevlerin boyu bir apartman boyunu geçince herkes panik halinde kaçışmaya başladı. Bende o esnada koşmaya başladım, koşarken eşim ve çocuklarımın önümde koştuğunu fark ettim. Eşimin elinden küçük oğlumu aldığım gibi can havliyle ateşten uzak bir yere koşmaya başladık” dedi.