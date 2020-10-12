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Hatay'daki yangında herkesin konuştuğu baba yaşadığı korku dolu anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 14:29 | Son Güncelleme

Hatay'da cuma günü başlayan ve 2 günde kontrol altına alınabilen yangının faili olarak terör örgütünün işaret edilmesi üzerine Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde eşiyle beraber çocuklarını kucaklarına alıp kaçan baba Gökhan Şahin, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Hatay'ın Belen ilçesi Fatih Mahallesi Petek Evlerde ikamet eden 2 çocuk babası Gökhan Şahin, yangının rüzgarın etkisiyle birden büyüdüğünü ve evlere kadar uzandığını ve korku dolu anlar yaşadıklarını anlattı. Çocuklarıyla beraber evde oturduğu esnada, ormanın üstünde bir yoğun bir duman gördüklerini söyleyen baba Şahin, “Eşim, ‘sis geliyor herhalde yağmur yağacak’ dedi. Dikkatli baktığımda onun duman olduğunu fark ettim. Balkondan dikkatli baktığımda yangının ormanın ortasında başladığını gördüm. Eşim o an panik oldu ve ‘burayı da yaktılar’ diye bağırdı. Eşime çocukları alıp gitmesini, kapı ve pencereyi kapatıp peşlerinden geleceğimi söyledim. Apartmandan çıkarken komşuların da kapısını çalıp çıkmaları için uyardım” dedi.

'ALEVLERİN BOYU APARTMAN BOYUNU GEÇİNCE HERKES PANİK HALİNDE KAÇIŞMAYA BAŞLADI'

Hatay yangınının en dehşet verici anlarından birinde çekilen karede kucağında çocuğuyla koşarken görülen Şahin, mahallede tutuşan bazı yerleri toprak atarak söndürmeye çalıştıklarını belirterek, “Yangın sırasında sert bir rüzgar esti, birden bizim bulunduğum taraflarda alev aldı. Artık yapabileceğimiz bir şey de kalmamıştı. Çünkü alevlerin boyu bir apartman boyunu geçince herkes panik halinde kaçışmaya başladı. Bende o esnada koşmaya başladım, koşarken eşim ve çocuklarımın önümde koştuğunu fark ettim. Eşimin elinden küçük oğlumu aldığım gibi can havliyle ateşten uzak bir yere koşmaya başladık” dedi.

'ÇOCUKLARIM HALEN KORKUYOR'

Yangından dolayı 7 ve 3 yaşında olan çocukların büyük korku yaşadığını ve halen o korkuyu üstünden atamadıklarını belirten Şahin, “Büyük oğlumu anneannesine bıraktım, gelemedi buraya, buranın halen yandığını düşünüyor. Küçük oğlumun psikolojisi daha kötü, yangın gününden beri kucağımdan inmiyor, hareketli bir çocuk olmasına rağmen çok durgunlaştı” dedi.
Terör örgütü PKK’ya bağlı ‘Ateşin Çocukları İnisiyatifi’nin Hatay’daki yangınları başlattıklarını açıklamaları ve yetkililerin de fail olarak terör örgünü işaret etmeleri üzerine Taksim'de ağaçların yok olmaması adına yürüyen ünlülerin, Hatay’daki yangına da bir tepki vermelerini beklediklerini söyleyen Şahin, “Bir ağaç için orada o kadar olaylar çıktı, o kadar şeyler yaşandı, binlerce belki de milyonlarca ağaç yandı kimsenin sesi çıkmadı, kimse bir şey söylemedi. Gelip ya da televizyonlara çıkıp ‘içimiz yanıyor’ gibi şeylerde duymadık. Yanan bizim memleketimiz başka memleket değil” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: DHA


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