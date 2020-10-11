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Hatay'daki yangında son durum! Yürek burkan manzara ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 09:04 | Son Güncelleme

Hatay'ın belen ilçesinde cuma sabahı ormanlık alanda başlayıp, 3 ilçede yerleşim yerlerine sıçrayan yangın dün akşam kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yürek burkan görüntüler, bugün havanın aydınlanmasıyla ortaya çıktı.

Hatay'daki yangında son durum! Yürek burkan manzara ortaya çıktı

Hatay'da 9 Ekim'de Belen ilçesinde saat 10.15 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle ilçedeki yerleşim yerine sıçradı. Burada bulunan İssume, Müftüler, Fatih ve Sarımazı mahallelerini etkileyen yangın daha sonra İskenderun ve Arsuz ilçesindeki birkaç mahalleye de zarar verdi. Evleri yanan vatandaşlar ve risk bölgesinde oturan mahalle sakinleri güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken zarar gören bölgelerdeki hasar tespit çalışmaları dün akşam yangının kontrol altına alınmasıyla başladı.

Dün bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve gereken tüm çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü kaydetti.

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‘ARABALARIMIZI, EŞYALARIMIZI KAÇIRMAYA ÇALIŞTIK’

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürerken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte alevlerden zarar gören ev ve iş yerlerindeki manzara da gün yüzüne çıktı.
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Bazı vatandaşların otomobilleri tamamen küle dönerken, çocukların bisikletlerinin yanmış hali ise yürek burktu. Yangın sırasında bir anda alevlerle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Fatih Mahallesi sakini Mustafa Bilgili, büyük korku yaşadıklarını ve hızlıca evlerinden ayrıldıklarını söyledi. Kendi evinin zarar görmediğini ama birkaç komşusunun evinin yandığını dile getiren Bilgili, “Böyle bir korkuyu kimse yaşamasın. Biz canımızı zor kurtardık. Ciğerlerimiz yandı. Arabalarımızı, eşyalarımızı kaçırmaya çalıştık. Rüzgarın etkisi alevleri göklere çıkardı. Mahalleli kaçmaya başladı. Korkunç bir manzaraydı” diye konuştu.

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Kentte üç ilçede de yangın tamamen kontrol altına alınırken, soğutma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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(DHA)

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