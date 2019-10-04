Hatay'dan acı haber! Traktörün çarptığı asker şehit oldu

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Suriye s\u0131n\u0131r\u0131ndaki Boh\u015fin Mahallesi k\u0131rsal\u0131nda bulunan uygulama noktas\u0131nda s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn durmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 trakt\u00f6r g\u00f6revli askere \u00e7arpt\u0131.\nKazada a\u011f\u0131r yaralanan asker \u015fehit oldu.\nTrakt\u00f6r s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. (AA)\n\n Hatay'da askeri ara\u00e7 kaza yapt\u0131! \u015eehit ve yaral\u0131 askerler var\n
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