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  4. Hatay'dan kahreden haber! Kadir Köktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı

Hatay'dan kahreden haber! Kadir Köktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı

12.07.2021 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay Dörtyol'da dün denizde boğulan 18 yaşındaki Memik Bozkurt ile birlikte akıntıya kapılıp kaybolan 19 yaşındaki arkadaşı Kadir Köktaş’ın da cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Memik Bozkurt ve arkadaşı Kadir Köktaş, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Memik Bozkurt sudan çıkarılırken, Kadir Köktaş’a ise ulaşılamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozkurt'un cansız bedeni, otopsi için ambulansla morga kaldırılırken, ekipler Köktaş'ı bulmak için çalışma başlattı.

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SABAH SAATLERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler ve vatandaşlar tarafından gece boyunca aranan Kadir Köktaş'ın da sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu. Köktaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Gençlerin cenazelerinin otopsinin ardından memleketleri Gaziantep'e gönderileceği bildirildi.

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Kaynak: DHA


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