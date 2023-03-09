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Hatay’dan Meclis’e dönen CHP’li vekil Suzan Şahin kürsüye vura vura isyan etti: ‘Ben utanıyorum…’

09.03.2023 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’in Meclis’ten yaptığı konuşma genel kurula damga vurdu. Kürsüye vura vura Hatay’da yaşananlara isyan eden CHP’li vekil konuşmasının bir bölümünde AK Parti sıralarına dönerek ‘Ben dokuz gün sonra saçımı yıkarken aynada yüzüme tükürdüm. Ben utanıyorum. Siz utanıyor musunuz?’ diye seslendi.

Deprem bölgesinden TBMM’ye dönen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, halkın yalnız bırakıldığını söyledi. Şahin, konuşması sırasında AK Parti sıralarına dönerek "Ben dokuz gün sonra saçımı yıkarken aynada yüzüme tükürdüm. Ben utanıyorum. Siz utanıyor musunuz?" diye seslendi.

CHP, TBMM Genel Kurulu’nda ‘cinsiyet perspektifinde afetlerde kadınların sorunları’yla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne alınarak bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi verdi.

‘NEREDEYDİNİZ? AFAD, KIZILAY, ASKER NEREDEYDİ?’

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününe kadar şehirde arama kurtarma çalışması yapılmadığını söyledi. Depremde 2 bin apartmanın yıkıldığını dile getirdiği İskenderun'daki arama kurtarma çalışmalarının yetersiz kaldığını belirten Şahin, "Birçok göçüğe uğramadılar. Neden? Hani biz uzaya gidiyorduk, hani Avrupa bizi kıskanıyordu? Neredeydiniz? 'AFAD, Kızılay, asker neredeydi?' deyince kızıyorsunuz." dedi.

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‘KANIMI VERİRSEM SATAR MI DİYE DÜŞÜNÜYORUM’

Çocukken Türk Kızılaya yardım amacıyla kumbarayla para topladığını anlatan Şahin, "Madalyalı bir kan bağışçısıyım ama şimdi 'Kanımı verirsem satar mı?' diye düşünüyorum. Ne hale getirdiniz o güvendiğimiz kurumları? Çadır satıyor; yiyecek, giyecek satıyor, biri de istifa etmiyor. AFAD başımıza afet oldu. Suç, o kurumlarda değil o kurumların içini boşaltanlarda." değerlendirmelerinde bulundu.

‘HATAY’A KEFEN BİLE VERMEDİNİZ’

Öneri üzerine söz alan CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere Hatay’ın İskenderun ilçesindeki evinde yakalandığını belirterek şunları "Hatay’a zamanında gelmediniz, Hatay’ı ölüme terk ettiniz, Hatay’a kefen bile vermediniz, 40’lı 40’lı kıyafetleriyle battaniyelere, bazıları da sarılı olmayan bacaklarıyla gömüldüler, bazıları gömülemedi bile, uzun günler sıra beklediler. Hataylılara ilk gün bir bardak su dahi vermediniz; insanları enkaz altında, yakınları enkaz altında, başlarında kederleriyle bıraktınız; ailemiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz gitti. Siz gönüllü gelenlere AFAD yeleği giydirdiniz, siz gönüllü gelenlere asker kıyafeti giydirdiniz. Onları korumak mıydı maksadınız, acziyetinizi kapatmak mı?” dedi.

CHP’nin “afetlerde kadınların sorunları"yla ilgili araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Milletvekili Hatay Suzan Şahin

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