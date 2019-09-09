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Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 13:55 | Son Güncelleme

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı.

Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve ailesinin içinde bulunduğu otomobil süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Karabörk ve 2 çocuğu yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşi ve iki çocuğunun bulunduğu otomobil, Bor ilçesi TOKİ Kavşağı’nda süt tankeriyle çarpıştı. Kazada Emniyet Müdürü Karabörk’ün ve iki çocuğu yaralı olarak kurtulurken eşi Zuhal Karabörk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerinde incelemeler devam ediyor.

Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi

Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi

Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi

Hatay Emniyet Müdürü ve ailesi kaza geçirdi

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