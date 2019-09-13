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Hatay emniyet müdürünün eşi için mevlit okutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:39 | Son Güncelleme

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün, kazada hayatını kaybeden eşi için Hatay’da mevlit okutuldu.Pazartesi günü, Niğde’nin Bor ilçesinde Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün hakimiyetinde olan otomobilin süt tankeriyle çarpışması sonucu araçta bulunan Zuhal Karabörk hayatını kaybetmiş, Salı günü ise memleketi Osmaniye’de toprağa verilmişti.

Hatay emniyet müdürünün eşi için mevlit okutuldu

Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün, kazada hayatını kaybeden eşi için Hatay’da mevlit okutuldu.
Pazartesi günü, Niğde’nin Bor ilçesinde Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk’ün hakimiyetinde olan otomobilin süt tankeriyle çarpışması sonucu araçta bulunan Zuhal Karabörk hayatını kaybetmiş, Salı günü ise memleketi Osmaniye’de toprağa verilmişti. Hayatını kaybeden Zuhal Karabörk için Hatay’da mevlit okutuldu. Durmuş Debboğlu Camsii’nde cuma namazının ardından okutulan mevlite Hatay Valisi Rahmi Doğan, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, Antakya Belediyesi Başkanı İzzettin Yılmaz, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, kurum müdürleri, emniyet personelleri, Karabörk ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mevlitin sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.

Hatay emniyet müdürünün eşi için mevlit okutuldu

Hatay emniyet müdürünün eşi için mevlit okutuldu

Hatay emniyet müdürünün eşi için mevlit okutuldu

Hatay emniyet müdürünün eşi için mevlit okutuldu

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