Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (2) Yeniden

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- HATAY İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı, içinde eşi Zuhal Karabörk, 2 kızı ve yakınının bulunduğu otomobil, Niğde yakınlarında tanker ile çarpıştı. Kazada, Zuhal Karabörk yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Kamil Karabörk, kızları Fatma Nezihe Karabörk ve Aybüke Karabörk ile araçta bulunan Mehmet Ali Kazgı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Niğde- Bor Yolu'nda saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kullandığı 06 EA 3621 plakalı otomobil, Süleyman Şahin yönetimindeki 33 NC 389 plakalı tanker ile çarpıştı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zuhal Karabörk'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Kamil Karabörk ile kızları Fatma Nezihe Karabörk, Aybüke Karabörk ve araçta bulunan Mehmet Ali Kazgı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Karabörk kardeşler ile Kazgı'nın bilinçlerinin açık olduğu bildirildi. Kazanın ardında tarker şoförü Süleyman Şahin, gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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