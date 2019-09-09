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Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 18:22 | Son Güncelleme

BODRUM'A GİDİYORLARMIŞ Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (3)

BODRUM'A GİDİYORLARMIŞ
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Vali Şimşek, kazada eşi Zuhal Karabörk'ü (52) kaybeden yaralı Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk (53), kızları Dr. Fatma Nezihe Karabörk (25), stajyer avukat olan Elif Aybüke Karabörk (23) ile Fatma Nezihe'nin nişanlısı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde görevli Dr. Mehmet Ali Kazğı'nın (26) sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Hastane çıkışı açıklama yapan Vali Şimşek, "Şu anda hastanemizde tedavi altındalar. Yine bu kazada maalesef Hatay Emniyet Müdürümüzün eşini kaybetmiş durumdayız. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Emniyet Müdürümüz ve kızı şu anda kontrol amaçlı yoğun bakıma alındı. Damadının durumu iyi. Diğer kızının da vücudunun değişik yerlerinde kırıklar var, ameliyata alındı. TIR'ın şoförü şu anda gözaltında. Emniyet Müdürümüzün Adana'dan çıkıp Antalya, Konya oradan da Bodrum'a gitme niyetleri varmış. Sanıyorum navigasyondan dolayı ana yoldan biraz çıkıp Bor üzerinden gitmek istemişler ve maalesef Bor yakınlarında da bu kaza meydana gelmiş" dedi.
Vali Şimşek, kavşaktaki ışıklarda problem olup olmadığının ve kazanın nasıl meydana geldiğinin araştırıldığını sözlerine ekledi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ile Aksaray Emniyet Müdürü Ali Karabağ, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
28 NİSAN'DA NİŞANLANMIŞLAR
Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bu yıl mezun olan ve Osmaniye Devlet Hastanesi'ne atandığı ancak göreve başlamadığı belirtilen kızı Dr. Fatma Nezihe Karabörk ile Düziçi Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ali Mehmet Ali Kazğı'nın 28 Nisan 2019'da Osmaniye'de düzenlen törenle nişanlandığı da öğrenildi.

Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (3)Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (3)Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (3)Hatay Emniyet Müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (3)

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