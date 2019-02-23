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Hatay Gastronomi ve Tanıtım Günleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:39 | Son Güncelleme

Hatay Gastronomi ve Tanıtım Günleri

İSTANBUL (AA) - Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği (HATİAB) tarafından ikincisi düzenlenen "Hatay Gastronomi ve Tanıtım Günleri" Ataşehir'de başladı.

HATİAB Başkanı İbrahim Güder, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hatay'ın 17 medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "Üç farklı dinden insanların bir arada yaşadığı coğrafyadır. Hatay'ın kurulduğu günden bu güne gelen bir yemek zenginliği var. UNESCO tarafından dünyanın 26. gastronomi şehri ilan edildi." dedi.

Hatay'ın dünyanın en önemli ticaret ve turizm merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Güder, "Bir Newyork, bir Şikago olabilecek yerleşim birimidir. O açıdan Hatay'ın iyi tanıtılması gerekiyor. Birçok insanın Hatay'ı yeterince tanıdığını zannetmiyorum. Hatay Gastronomi Günleri'yle Hatay'ın yemek çeşitliliğini, doğan ürünlerini tanıtmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kente özel yemeklerin ve ürünlerin yer aldığı Hatay Gastronomi ve Tanıtım Günleri, 10 Mart'a kadar sürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir hatay gastronomi günleri

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