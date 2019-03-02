"Hatay için ana kazanç kapısı turizm olacak"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önümüzdeki yıllarda Hatay ve çevresi için ana kazanç kapısı turizm olacak. Biz de elimizden geleni yapacağız." dedi.

Hatay'da bir otelde, sektör temsilcileriyle basına kapalı düzenlenen toplantıya katılan Bakan Ersoy, ardından Samandağ ilçesine gitti.

Burada Çevlik sahilini gezerek yetkililerden bilgi alan Ersoy, Hz. Hızır Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Belen ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nda partililerle bir araya geldi.

Arsuz ilçesindeki seçim irtibat bürosunu da ziyaret eden Ersoy, yaptığı konuşmada, Hatay'ın gastronomi ve kültür varlıkları bakımından çok değerli olduğunu söyledi.

Bunlara ek olarak Hatay'ın denize de bağlantısı olduğunu dile getiren Ersoy, "Biz artık şehirleri bloklar halinde değerlendiriyoruz. Tek şehir olarak değil, diğer şehirlerle birleştirerek ele alıyoruz. Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep beşlisine Hatay'ı da almaya karar verdik. Bu şehirleri 6'lı grup halinde değerlendiriyoruz. Bu bölgeyi bir turizm destinasyonu yapmaya kararlıyız." diye konuştu.