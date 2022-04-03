Hatay, Iğdır ve Isparta sahur vakti ne zaman? Hatay, Iğdır ve Isparta iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Hatay, Iğdır ve Isparta'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Hatay, Iğdır ve Isparta'da sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

HATAY, IĞDIR VE ISPARTA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Hatay, Iğdır ve Isparta'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

HATAY 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

IĞDIR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ISPARTA 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:





