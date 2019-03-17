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Hatay ile Afrin arasında açılan sınır kapısına Zeytin Dalı adı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 16:41 | Son Güncelleme

Türk silahlı kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusuna destek vererek Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden temizlediği Afrin ile Hatay arasında ulaşımı sağlayacak bir sınır kapısı açtı.

Hatay ile Afrin arasında açılan sınır kapısına Zeytin Dalı adı verildi

Türk silahlı kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusuna destek vererek Zeytin Dalı Harekatı’yla terörden temizlediği Afrin ile Hatay arasında ulaşımı sağlayacak bir sınır kapısı açtı. Hatay’ı Afrin ve Cinderes’e bağlayan sınır kapısına Zeytin Dalı adı verildi.
Türkiye ile Afrin arasında ticaretin artırılması ve yardımların ulaştırılması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın kararı ile 13 Mart’ta açılan Zeytin Dalı geçidinden Afrin’e kamyonların geçtiği belirtildi. Zeytin Dalı Sınır Kapısı’ndan geçen araçların kontrolü X-ray cihazları ve köpeklerle yapılacak. Zeytin Dalı sınır kapısının Türkiye ile Afrin arasında ticaretin geliştirilmesi projesinin bir parçası olduğu kaydedildi.
Açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı’nda 30 gümrük memuru ve 23 memur olmak üzere 53 kişinin görev yaptığı belirtildi.

Hatay ile Afrin arasında açılan sınır kapısına Zeytin Dalı adı verildi

Hatay ile Afrin arasında açılan sınır kapısına Zeytin Dalı adı verildi

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