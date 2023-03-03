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Hatay’ın ilk ve tek cumhurbaşkanıydı! Tayfur Sökmen vefatının 43. yılında buruk anma: "Bu 3 Mart bugüne kadarki en zor anma günü"

03.03.2023 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, vefatının 43. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreninde konuşan Tayfur Sökmen’in torunu Nejla Sökmenoğlu, “Bizler Hataylılara genetik kodumuzda olduğu sürece her daim sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Kadim vatan toprağı olan Hatay tüm yurttaşların şahsi meselesidir” dedi.

Hatay’ın ilk ve tek cumhurbaşkanıydı! Tayfur Sökmen vefatının 43. yılında buruk anma: "Bu 3 Mart bugüne kadarki en zor anma günü"

Hatay’ın ilk ve tek cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 43. yıl dönümünde Zincirlikuyu’daki mezarı başında anıldı. Anma törenine İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ve aile üyelerinden pek çok kişi katıldı.

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"BELKİ DE BU ZAMANA KADAR YAŞADIĞIMIZ EN ZOR ANMA GÜNÜ"

Anma töreninde konuşan Tayfur Sökmen’in torunu Nejla Sökmenoğlu, “Bu yaşanan tarihi felakette içimiz yanıyor hala yastayız. Özellikle memleketimiz olan Hatay’da yitirdiğimiz binlerce insanımız var. O sebeple rahmetli dedemiz Hatay eski Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’i anmak için toplandığımız bu 3 Mart belki de bu zamana kadar yaşadığımız en zor anma günü. Bu topraklar kurtulmadıkça burada rahat nefes alınamaz diyen, 19 yıl vatan diye haykıran daha sonra da atamızın izinden ayrılmayan rahmetli dedemiz Hatay eski Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’i bugün kabri başında bambaşka duygularla yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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"KADİM VATAN TOPRAĞI OLAN HATAY TÜM YURTTAŞLARIN ŞAHSİ MESELESİDİR"

Her daim Hatay’a sahip çıkacaklarını söyleyen Sökmenoğlu, “Geçmişimizden aldığımız mirası koruyarak bilimin ışığından ayrılmadan yaralarımızı birlikte sarıp Hatay’ı tekrar ayağa kaldıracağız. Bizler Hataylılara genetik kodumuzda olduğu sürece her daim sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Kadim vatan toprağı olan Hatay tüm yurttaşların şahsi meselesidir. Rahmetli dedemiz Hatay eski Cumhurbaşkanımız Tayfur Sökmen’i ve Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş mücadelesinde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

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Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreni dua edilerek son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Tayfur Sökmen

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