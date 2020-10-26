Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde korkutan patlama! Vali'den açıklama

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Olayda İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve 2 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

HATAY VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI YOK

Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.









