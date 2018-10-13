Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Olay, saat 11.00 sıralarında Çay Mahallesi’nde Namık Kemal Caddesi üzerinde çok katlı otoparkın zemininde elbiselerini çıkarıp, çırılçıplak kendisini caddeye atan ismi öğrenilemeyen bir kişi, "Ben Mecnun’um, Leyla'mı koklatmam" diye bağırdı.

ÇEVREDEKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Eşinin kendisini aldatıldığını öne süren kişiye, çevredekiler tepki gösterdi. Vatandaşlar, çıplak adamın üzerini çarşafla kapattı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çıplak protestocuyu karakola götürdü.



