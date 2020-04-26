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  4. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 18:52 | Son Güncelleme

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı yanındaki seyyar ilk yardım hastanesi civarına iniş yapan askeri helikopterin bir süre sonra, tekrar havalanıp Antakya merkezi istikametine doğru ilerlediği gözlendi.

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