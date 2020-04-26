Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği

Reyhanl\u0131 il\u00e7esindeki Cilveg\u00f6z\u00fc S\u0131n\u0131r Kap\u0131s\u0131 yan\u0131ndaki seyyar ilk yard\u0131m hastanesi civar\u0131na ini\u015f yapan askeri helikopterin bir s\u00fcre sonra, tekrar havalan\u0131p Antakya merkezi istikametine do\u011fru ilerledi\u011fi g\u00f6zlendi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Hepimiz t\u00fcketiyoruz ama... Yaz aylar\u0131na dikkat!Koronavir\u00fcsten korunmak i\u00e7in dezenfektan i\u00e7tiDikkat! Saat 5 ile 10 aras\u0131nda d\u0131\u015far\u0131da duruyorsan\u0131z...