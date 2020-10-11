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Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon'daki yangınlarda ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri zarar gördü

11.10.2020 14:27 | Son Güncelleme

Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda 9 Ekim'de başlayıp, Arsuz ve İskenderun ilçesindeki yerleşim yerlerine sıçrayan ve 33 saat sonra kontrol alınan yangında sabotaj ihtimali dile getirilince, bazı kişiler geceyi 'nöbet tutarak' geçirdi. Kahramanmaraş'ta da jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Hatay, Kahramanmaraş ve Trabzon'daki yangınlarda ormanlık alanlar ve yerleşim yerleri zarar gördü

Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda 9 Ekim'de başlayıp, Arsuz ve İskenderun ilçesindeki yerleşim yerlerine sıçrayan ve 33 saat sonra kontrol alınan yangında sabotaj ihtimali dile getirilince, bazı kişiler geceyi 'nöbet tutarak' geçirdi.

Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, defterdarlık ile Belen Belediyesi ekipleri, ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Petek Sitesi'nde yangından zarar gören yerleşim yerlerini tek tek gezerek hasar tespit çalışması yaptı.

Yangın, yerleşim yerlerinde çok sayıda ev, iş yeri ve fabrikaya zarar verdi. 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Gece boyunca ise İskederun'a bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki gençler, ormanlık alanda bir kişinin ormanı yakmaya çalıştığını, fark edilince de eylemini başaramadan kaçtığını öne sürüp sokağa çıktı. İskenderun-Belen karayolu yakınındaki ormanlık alanda gece boyu bekleyen gençlerin iddiası karşılığında polis, ormanlık alanda arama yaptı. Herhangi bir suç unsuruna ya da şüpheliye rastlanmadı.

2 kişi gözaltında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, cumartesi günü yaptığı açıklamada çok ciddi kasıt şüphelerinin de ortaya çıktığını belirterek ''4 şüpheli gözaltında. 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 2'siyle ilgili de işlem yapılacak'' demişti:

"Bununla ilgili Valiliğimiz çok yönlü soruşturma yürütüyor. 4 şüpheli gözaltında. 2'si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 2'siyle ilgili de işlem yapılacak. İnsansız Hava Aracı (İHA) dünden beri süreci kontrol etmemizde büyük fayda sağlıyor. Çok speküle edilir bir konu daha var. Ormanlar anayasayla korunduğu için ormanların imara açılması, madene, turizme tahsis edilmesi söz konusu değildir. Orman alanları daraltılamaz. Vatandaşlarımızın buna kulak asmamasını rica ediyorum."

Bazı yerleşimler yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edilmiş; Belen-İskenderun karayolu bir süreliğine trafiğe kapatılmıştı.

Cumartesi günü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da "organize ve sabotaj ihtimali çok yüksek. Soğutma çalışmalarını bitirdiğimiz üç yerde aynı anda tekrar yangın çıkması bunun planlı bir olay gibi olduğunu gösteriyor. Çok farklı noktalarda belki de eş zamanlı çıkan bu yangınlar için sadece rüzgarla yayıldı demek yetersiz" diye konuşmuştu.

Trabzon ve Kahramanmaraş'ta da yangınlar çıktı

Trabzon'da, merkeze bağlı Akyazı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, alevlerin söndürüldüğü bölgede dik ve engebeli arazide, soğutma çalışmasına başladı.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinin Kuzgun Mahallesi'nde cumartesi akşam saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. 35 hektar ormanlık alanın kül olduğu yangınla ilgili Jandarma özel harekat ekipleri bölgeye sevk edilerek sabotaj olma ihtimaline karşı inceleme yaptı.

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