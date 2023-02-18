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Hatay'la ilgili önemli gelişme! Valilik duyurdu: Yarın başlıyor

18.02.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılan ülkemizde yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaşanan felakette en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yıkılan binalar sonrası binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Şehirde yıkılan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına 19 Şubat tarihinde başlanacağı Hatay Valiliği tarafından duyuruldu.

Hatay'la ilgili önemli gelişme! Valilik duyurdu: Yarın başlıyor

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmıştı. Yıkılan binalar sonrasında binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve Türkiye yasa boğulmuştu. Acı felaketin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'da yıkılan binalarda 19 Şubat Pazar günü enkaz kaldırma çalışmasına başlanacağı valilik tarafından duyuruldu.

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Hatay Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda 19.02.2023 (Pazar) tarihi itibariyle enkaz kaldırma çalışması yapılmaya başlanacaktır.

Aşağıdaki ekli listede belirtilen adreslerde bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir.

Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel adres listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır."

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deprem Hatay

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