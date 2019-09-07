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Hatay Meclis binası kültür-sanat merkezi oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 11:08 | Son Güncelleme

Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve geçtiğimiz günlerde kamulaştırılan tarihi bina, yanındaki konakla beraber kültür-sanat merkezi haline getiriliyor - Hatay Valisi Rahmi Doğan: - "Öncelikli hedefimiz binayı aslına uygun şekilde restore etmek. Ardından meclis binasını kültür-sanat merkezi olarak dizayn edeceğiz. Yanındaki konağı ise mutfak sanatları merkezi olarak hazırlayacağız"

ERDAL TÜRKOĞLU - Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve geçtiğimiz günlerde kamulaştırılan tarihi bina, yanındaki konakla beraber kültür-sanat merkezi haline getirilecek.

Hatay'da 1927 yılında Fransız mimar Leon Benju tarafından Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen bina, 1938'den Hatay Devleti'nin Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olarak hizmet verdi.

Sonraki yıllarda bu özelliğini yitiren ve 80 yıllık süre zarfında sinema salonu, künefe salonu, lokanta, restoran gibi iş kollarına hizmet veren tarihi yapının kültürel faaliyetlerde değerlendirilmesi için Hatay Valiliği harekete geçti.

Özel şahsa ait olan meclis binası ile yanındaki tarihi konağı satın alarak kamulaştıran valilik, yapılacak restorasyon sonrası binanın kültür ve sanat merkezi olarak kullanılmasını sağlayacak.

- "Asıl amacıyla hiç kullanılmadı"

Proje çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan ve incemlemelerde bulunan Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay Meclis Binası'nın kamulaştırılmasının kentin geçmişten bu yana önemli gündem maddelerinden birisi olduğunu kaydetti.

Söz konusu binanın Hatay Devleti'nin ilk meclis toplantısını yaptığı bina olduğunu aktaran Doğan, şunları söyledi:

"Hatay'ın anavatana katılmasının ardından çeşitli amaçlarla kullanılmış ancak asıl amacıyla kullanılmamış. Göreve başladıktan sonra binanın kamulaştırılması ve amacına uygun kullanılması için girişimde bulunduk. Hem bu binayı hem de bitişiğindeki Adalı Konağı'nı valiliğimizce kamulaştırdık. Öncelikli hedefimiz binayı aslına uygun şekilde restore etmek. Ardından meclis binasını kültür-sanat merkezi olarak dizayn edeceğiz. Bitişiğindeki konağı ise mutfak sanatları merkezi olarak hazırlayacağız.

Doğan, binaların hemen yanındaki eski Antakya Oteli'nin yerini de konağın bahçesiyle birleştirip birlikte bir alan haline getireceklerini söyledi.

- "Üst katta kütüphane olacak"

Binanın tarihi ve çok güzel olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Konut içerisinde 450 kişilik bir salon bulunuyor. Bu kısım yine kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yapıldığı alan olacak. Üst katındaki balkon kısmı da kütüphane, gençlerimizin, çocuklarımızın zamanlarını geçirebilecekleri bir mekan haline gelecek. Öncelikli hedefimiz binayı aslına uygun şekilde restore etmek. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Projeyi kurula sunacağız. Kuruldan çıktıktan sonra da restorasyon çalışmalarını yaparak Hatay halkının hizmetine açacağız. 2020 Haziran ayı gibi çalışmaları tamamlarız diye düşünüyoruz."

Doğan, bu süreçte desteklerini esirgemeyen hükümete, milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

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