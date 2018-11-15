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'Hatay Meclis binası müze olsun' talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 17:41 | Son Güncelleme

HATAY'ın Türkiye topraklarına katılması kararının alındığı tarihi Meclis binasının önce sinema, sonra künefeci olarak kullanılmasına tepkiler sürerken, STK temsilcileri, binanın 'Kurtuluş Müzesi' olmasını talep etti.

Mehmet EZER- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Türkiye topraklarına katılması kararının alındığı tarihi Meclis binasının önce sinema, sonra künefeci olarak kullanılmasına tepkiler sürerken, STK temsilcileri, binanın 'Kurtuluş Müzesi' olmasını talep etti.

Rasim Adalı tarafından 1932 yılında sinema ve tiyatro salonu olarak bin 175 metrekarelik alan üzerine inşa edilen bina, Hatay'ın Fransız işgalinden sonra, Hatay Meclisi'nin 40 üyesinin 2 Eylül 1938'de ilk toplantısını yapıp, Hatay Devleti'ni ilan ettiği yer olarak kayıtlara geçti. Fransız mimar Leon Benjuda tarafından 1936 yılında restore edilmesiyle 'Hatay Devleti Meclisi' olarak kullanılan tarihi binada, daha sonraki yıllarda 'Gündüz Sineması' adıyla faaliyet sürdürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kamulaştırılmak istenen, şimdiki sahibi Rasim Adalı'nın torunlarına ait olan binanın 2001'den bu yana kültür ve araştırma merkezi olması için girişimlerde bulunuldu; ancak sonuç alınamadı.

Tarihi kayıtlara göre, Asi Nehri kıyısındaki kesme taş binanın yapılış amacı sinema olarak görülüyor. Avrupa Konseyi Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'ne 31.00 sıra numarası ile kayıtlı bina, mimari yönüyle de büyük önem taşıyor. Bina, tüm tarihi kayıtlarda, Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in seçildiği, Hatay Devleti'nin kuruluşunun ilan edildiği ve hükümetin kurulduğu yer olarak gösteriliyor.

'KÜNEFECİ' TEPKİSİ

Adalı ailesi tarafından işletmelere kiralanan binanın son olarak künefeci olarak kullanılması da tepkilere neden oldu. Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu, daha önce sinema salonu şimdilerde ise künefeci olarak kullanılan binanın müze olması gerektiğini söyledi. Nacioğlu, "Hataylıları gerçekten bu konu üzüyordu. Daha önce kötü filmlerin izlendiği ve Hatay'ımızın hiç hak etmediği bir konumda kullanılıyordu. Daha sonra burası, şu anda künefe ve çay, kahve filan gibi şeylerin satıldığı bir yer haline geldi. O da bizi üzüyor. Gerçekten böyle tarihi bir binanın bu şekilde kullanılması bizim için çok kötü bir şey. 'Kurtuluş Müzesi' olması Hatay turizmine ve ülke turizmine çok büyük katkı yapar. İnşallah bu yolda ilerleme yaparız" dedi.

Binanın mülk sahiplerine de çağrı yapan Başkan Nacioğlu, yapının devlete bırakılması gerektiğini söyledi.

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