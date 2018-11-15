'Hatay Meclis binası müze olsun' talebi

Mehmet EZER- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA) - HATAY'ın Türkiye topraklarına katılması kararının alındığı tarihi Meclis binasının önce sinema, sonra künefeci olarak kullanılmasına tepkiler sürerken, STK temsilcileri, binanın 'Kurtuluş Müzesi' olmasını talep etti.

Rasim Adalı tarafından 1932 yılında sinema ve tiyatro salonu olarak bin 175 metrekarelik alan üzerine inşa edilen bina, Hatay'ın Fransız işgalinden sonra, Hatay Meclisi'nin 40 üyesinin 2 Eylül 1938'de ilk toplantısını yapıp, Hatay Devleti'ni ilan ettiği yer olarak kayıtlara geçti. Fransız mimar Leon Benjuda tarafından 1936 yılında restore edilmesiyle 'Hatay Devleti Meclisi' olarak kullanılan tarihi binada, daha sonraki yıllarda 'Gündüz Sineması' adıyla faaliyet sürdürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kamulaştırılmak istenen, şimdiki sahibi Rasim Adalı'nın torunlarına ait olan binanın 2001'den bu yana kültür ve araştırma merkezi olması için girişimlerde bulunuldu; ancak sonuç alınamadı.

Tarihi kayıtlara göre, Asi Nehri kıyısındaki kesme taş binanın yapılış amacı sinema olarak görülüyor. Avrupa Konseyi Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'ne 31.00 sıra numarası ile kayıtlı bina, mimari yönüyle de büyük önem taşıyor. Bina, tüm tarihi kayıtlarda, Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in seçildiği, Hatay Devleti'nin kuruluşunun ilan edildiği ve hükümetin kurulduğu yer olarak gösteriliyor.