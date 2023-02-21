Hatay merkezli depremde kaç kişi vefat etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bakan Soylu ayrıca, "Ağır hasarlı binalara giriş yasaktır. Kısıtlı süre ile dahi girişlere izin verilmemektedir." ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Acil yıkılacak binalar hemen bir taraftan enkaz kaldırma ekibi bir taraftan da binayı yıkacak ekipler tarafından hemen yıkılacaktır. Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır.
Dün akşam yaşanan depremler göstermektedir ki artçı depremler devam etmektedir.
Ayrıntılar geliyor...