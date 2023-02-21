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Hatay merkezli depremde kaç kişi vefat etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

21.02.2023 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay AFAD İl Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını duyurdu.

Hatay merkezli depremde kaç kişi vefat etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Soylu ayrıca, "Ağır hasarlı binalara giriş yasaktır. Kısıtlı süre ile dahi girişlere izin verilmemektedir." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

  • Acil yıkılacak binalar hemen bir taraftan enkaz kaldırma ekibi bir taraftan da binayı yıkacak ekipler tarafından hemen yıkılacaktır. Acil yıkılacak binalara giriş yasaktır.

  • Dün akşam yaşanan depremler göstermektedir ki artçı depremler devam etmektedir.

  • Kimse bu evlerden kısıtlı süreli ve taşıma yönünde giriş yapıp eşya taşımaya veya bir malını almaya yönelik bir süreç söz konusu değildir, girilemez yasaktır.

Ayrıntılar geliyor...

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Hatay Süleyman Soylu

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