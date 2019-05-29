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Hatay mezeleri iftar sofralarının vazgeçilmezi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:44 | Son Güncelleme

UNESCO tarafından gastronomi şehri ağına dahil edilen, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağının, mezeleri de iftar sofralarını süslüyor.Sahip olduğu 600’ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi ile adından söz ettiren Hatay mutfağı, çeşitli mezeleri ile Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor.

UNESCO tarafından gastronomi şehri ağına dahil edilen, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay mutfağının, mezeleri de iftar sofralarını süslüyor.
Sahip olduğu 600’ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi ile adından söz ettiren Hatay mutfağı, çeşitli mezeleri ile Ramazan ayında da iftar sofralarının vazgeçilmezi oluyor. Humus, cevizli biber, tarator ve babagannuç gibi önde gelen mezeler yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor. Ana yemek olarak da yenilebilen mezelerin kimisi zırhdan geçerken, kimisi buzlu suyla yapılıyor.
Hatay Aşçılar ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Hatay Gastronomi Evi Şefi Süleyman Demire,l Hatay meze çeşitlerinin gurme turizminin odağı haline geldiğini belirterek, “UNESCO tarafından tescillenmiş gastronomi şehri Hatay’ın mezeleri anlatmakla bitmez. Humus, cevizli biber, tarator, babagannuç önde gelen mezelerden. Türkiye’nin hiçbir yerinde Hatay’da ki kadar çeşitli meze olmadığını söyleyebiliriz. Hatay sadece mezelerinin bile ana yemek olarak yenilebileceği bir şehir. Türkiye’nin farklı yerlerinden turistlerin akın akın sadece mezeleri için geldiği bir şehir. Son zamanlarda revaçta olan gurme turizminin odağı haline gelmiştir. Gastronomi evi olarak bizde mezeleri Hatay halkına ve ulusal bölge halkına sunmaya çalışıyoruz. Özellikle Ramazan ayında Hatay tercih edenler mezelerimizi tatmaya geliyorlar. Yerli yabancı turistlerin seçmesinde büyük etken oluyor” dedi.
Demirel, tarator, babagannuç humus ve cevizli biber gibi mezelerin yapımı ile ilgili bilgi vererek, "Tarator mezesi Hatay’a özgüdür. İçerisinde tahin, limon suyu buzlu su olmazsa olmazıdır, tahinin form kazanması için. Ve maydanozdan oluşuyor. Bir diğer mezemiz babagannuç ise içerisinde domates, biber, patlıcan, sarımsak, zeytinyağı ve nar ekşisi olan bir meze. Bu mezenin özelliği ise közlenmesidir. Daha sonra bunların zırh bıçağından geçirilmesidir. Humus, Hatay’ın Suriye topraklarında iken mutfağına dahil olmuş mezesidir. İçerisinde haşlanmış nohut, tahin, kimyon zeytinyağı, limon suyu ve tuzun robottan geçirilmesi ve homojen kıvama gelmesi ve bu şekilde sunulması. Cevizli biber ise bu bölgede ceviz, biber salçası ve kurutulmuş ekmekten yapılıyor. Daha sonra yine makineden geçiriliyor. En son homojen kıvama gelmesi gerekiyor ve bu şekilde sunumu gerçekleştiriliyor. Üzerine zeytinyağı ekleniyor” diye konuştu.

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