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Hatay mozaiğine kadın eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 10:21 | Son Güncelleme

HATAY'da 15 yıl önce hobi olarak başladığı mozaik çalışmalarıyla tanıtan Elif Kocaoğlu Kültekin, Hatay’ın kültürel mirasını sahiplenmesi konusunda mozaik sanatını daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor.

Hatay mozaiğine kadın eli

Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- HATAY'da 15 yıl önce hobi olarak başladığı mozaik çalışmalarıyla tanıtan Elif Kocaoğlu Kültekin, Hatay’ın kültürel mirasını sahiplenmesi konusunda mozaik sanatını daha geniş kitlelere duyurmayı hedefliyor.
Son dönemlerde Hatay’ın mozaik sanatı ile daha fazla anıldığını ifade eden Elif Kocaoğlu Kültekin, sanatın tarihler boyunca bir önem taşıdığını belirtti. Kocaoğlu, "Bizim kültürel mirasımız, bu sebeple sanatı daha fazla önemsiyorum. Sadece yapmak için aynı zamanda da öğretmek ve tanıtmak için de uğraşıyorum" dedi.
Mozaik sanatının estetik ve ince işçilik gerektirdiğini anlatan Kültekin, "Mozaik sanatı zahmetli bir iş büyük çalışmalar yaklaşık bir ay sürebiliyor. Küçük çalışmalar ise günü birlik süreçler içinde bitebiliyor. Bu sanatın farkı tamamen taş ve kerpeten kullanıyorsunuz başka hiçbir şey kullanamıyorsunuz. Taşları bir bir kerpetenle kırarak şekillendiriyoruz. Yapacağınız çalışmaya göre şekillendirmeye çalışıyoruz. Taşları farklı boyutlarda farklı şekillerde kesiyoruz desen boyutlarını ayarlamaya çalıyoruz. Bu sebeple meşakkatli bir el sanatı ama denemek lazım herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.
KADINLAR OLARAK MOZAİĞİ FARKLI NOKTALARA GETİRMEK İSTEDİK
Kadınların mozaik sanatının içine girmesi ile bu sanatın farklı şekilde yorumlanmaya başladığını anlatan Elif Kocaoğlu Kültekin şunları söyledi:
"Bizden önceki ustalarımız daha çok büyük tablolarda mitolojik olarak çalıyorlardı. Biz farklı illere gittiğimiz zaman tamamen o yöreye ait küçük objeleri alıp geliyoruz. Ne yapılabilir? Diye baktık daha sonra da mozaiği hediyelik eşyalarda takılarda uygulamaya başladık hem taşınabilir hem de maddi anlamda insanları sarsmayacak şekilde Hatay’ı tanıtmaya çalışıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Hatay mozaiğine kadın eliHatay mozaiğine kadın eliHatay mozaiğine kadın eliHatay mozaiğine kadın eli

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