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Hatay mozaikleri öğrencilere ilham oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Antakya ilçesinde lise öğrencileri, kentte farklı zamanlardaki kazılarda ortaya çıkarılan mozaik eserlerin benzerlerini yaparak hem bu sanatı hem de tarihi değerlerini öğreniyor - Okul Müdürü Ercan Atasayar: - "Mozaik çalışmalarına katılan öğrencilerin kentteki zengin tarihe ilgisi daha da arttı"

CEM GENCO - Hatay'ın Antakya ilçesinde lise öğrencileri, kentteki müzede sergilenen mozaiklerin benzerlerini yaparak hem bu sanatı hem de kentin tarihi mirasını öğrenme fırsatı buluyor.

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden Hatay Arkeoloji Müzesi'ne ev sahipliği yapan Antakya'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, mozaik sanatının yaşatılması ve kentin kültür miraslarının daha fazla bilinmesi için harekete geçti.

Okul idaresi ve ilgili öğretmenler, resim bölümü öğrencilerine, Orta ve Antik Çağ ile Helenistik ve Roma dönemlerine ait mozaik eserlerin yapımına ilişkin eğitimler vermeye başladı.

Bir yılı aşkın süredir devam eden derslerde, kentte farklı zamanlardaki kazılarda ortaya çıkarılan, Hatay Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen mozaiklerin benzerleri yaptırılıyor.

Aralarında "Neşeli Ol Hayatını Yaşa", "Okeanos ve Tethys" ve "Soteria" mozaiklerinin de yer aldığı 50 eserin benzeri, okulun duvarlarında sergileniyor.

Okul Müdürü Ercan Atasayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatay'ın çok önemli tarihi eserlere sahip olduğunu söyledi.

Öğrencilerin tarihi öğrenmeleri ve sanatla bağlarının güçlenmesi amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını anlatan Atasayar, mozaik çalışmalarına katılan öğrencilerin kentteki zengin tarihe ilgisinin daha da arttığını vurguladı.

Atasayar, çalışmayla gençlerin bir yandan el becerisi kazanırken diğer yandan da kentin tarihi değerlerini öğrendiğini kaydetti.

- 230 bin taşla 50 eser üretildi

Resim öğretmeni Kenan Nuraydın da öğrencilerinin mozaik derslerine severek gelmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Birlikte uzun uğraşlar sonucu çeşitli mozaik eserler yaptıklarını ifade eden Nuraydın, "Şu ana kadar 230 bin taşla, çeşitli boyutlarda 50 eser yaptık. Eserlerin okul duvarlarında sergilenmesiyle, diğer öğrencilerimiz de kentin tarihi miraslarını öğrenmiş oluyor." dedi.

Öğrencilerden Yağmur Uya da Hatay tarihinin en önemli değerlerinden mozaik sanatını öğrendikleri için çok mutlu olduklarını anlattı.

Müzede sergilenen eserleri bu sayede daha iyi tanıdıklarını dile getiren Uya, "Öğretmenlerimizin teşvikiyle mozaik öğrenmeye başladık. Bir mozaik eserini, 10 farklı renkteki taşları kullanarak bir yıllık uğraşlar sonucunda tamamladım. Bu eserde 60 bin taş kullanıldı." diye konuştu.

Öğrencilerden Oya Hezer ise mozaik konusunda el becerilerinin çok iyi geliştiğini belirterek, "Kazılardan ortaya çıkarılan mozaiklerin benzerlerini yaparak kültür mirasımızı öğreniyoruz. 20 bin taş kullanarak eski uygarlıklara ait horoz mozaiği yaptım." ifadelerini kullandı.

Raife Nur ise 25 bin taş kullanarak eski uygarlıklarda yaşayan kadın figürü yaptığını, mozaik dersine ilgiyle katıldığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
lise mozaik eserler Tarihe ışık

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