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Hatay sahilinde şaşkına çeviren görüntü! 'Birbirinden bağımsız hareket ediyordu'

28.09.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da kumsalda görüntülenen deniz kaplumbağası görüntüsüyle görenleri şaşkına çevirdi. Çift başlı olması ve 4 yüzgeciyle dikkat çeken kaplumbağa, incelenmeye alınırken genetik yapısı nedeniyle kısa süre içinde öldü. Doç. Dr. Bektaş Sönmez, ''Birbirinden bağımsız olarak hareket eden iki kafaya sahipti ve koordineli bir şekilde kum yüzeyinde sürünememekteydi. Dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ne yazık ki öldü'' şeklinde konuştu.

Hatay sahilinde şaşkına çeviren görüntü! 'Birbirinden bağımsız hareket ediyordu'

Hatay Samandağ Kumsalı Deniz Kaplumbağaları Alan Koruma çalışmaları esnasında bulunan çift başlı yeşil deniz kaplumbağası incelemeye alınırken, genetik yapısı nedeniyle fazla yaşamayıp öldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bektaş Sönmez, Türkiye’nin en önemli deniz kaplumbağası yuvalama kumsallarından olan Samandağ’da ilginç bir deniz kaplumbağası yavrusu bulduklarını söyledi.

2 KAFASI 4 YÜZGECİ BULUNUYORDU

Yavru kaplumbağanın iki başlı ve iki boyuna sahip olduğunu belirten Sönmez, “Yavru embriyonik gelişim evresinde bölünme tam olarak gerçekleşmediği için iki başlı tek vücutlu olarak dünyaya gelmiş olabilir. Samandağ kumsalında bulunan Chelonia mydas türü bu yavru kaplumbağanın 2 kafası, 4 yüzgeci ve bir kuyruğu vardı.

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Birbirinden bağımsız olarak hareket eden iki kafaya sahipti ve koordineli bir şekilde kum yüzeyinde sürünememekteydi. Bu türlü anormal gelişimler genelde genetiksel bir sorundan kaynaklanabileceği gibi, embriyonik gelişim sırasında anoksik ortamın varlığı, yüksek veya çok düşük yuva sıcaklığı, metobolik bölünme sırasında toksik etkilerden de kaynaklanmış olabilir. Çift başlı olarak dünyaya gelen birçok sürüngen türlerinde olduğu gibi, bu kaplumbağa da dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ne yazık ki ölmüştür” dedi.

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(İHA)

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